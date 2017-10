Max Verstappen a signé le deuxième temps aujourd’hui en qualification, mais c’est la pole position qu’il voulait. Et puis de toute façon, il est sous enquête des commissaires pour avoir gêné Bottas en Q3…

"Pour moi, il n’y a pas eu d’incident," déclare Max Verstappen. "Il n’y a pas eu d’incident, car il a raté son freinage tout seul. J’étais à l’intérieur et je ne l’ai pas gêné. Je me suis mis à gauche à l’endroit de la piste où l’on se déporte normalement vers la droite. Je ne vois donc pas où ils ont vu un problème."

"La Q2 a été très bonne pour moi, mais en Q3, mes pneus n’étaient pas à la bonne température et j’avais moins d’adhérence. Je crois que mon tour en Q3 était meilleur, mis j’avais moins d’adhérence. Je suis deuxième et ce n’est donc pas un cauchemar, mais ça m’embête vraiment d’avoir manqué la pole. Je la voulais vraiment cette pole position," ajoute le Néerlandais qui en signant la pole aurait pu devenir le pilote le plus jeune à avoir réussi cet exploit en F1.

Daniel Ricciardo a signé le septième chrono, très loin de son équipier.

"Je suis confus, je ne sais pas ce qui s’est passé au niveau de mon adhérence. Nous n’avons rien touché à la voiture, mais à chaque fois que je prenais la piste, je n’avais pas d’adhérence. Parfois il y a un train de pneus qui fonctionne moins bien, mais pour moi, ça n’allait pas tout le temps."

"Je suis super frustré et confus. Je suis certain que nous allons trouver quelque chose qui ne fonctionne pas sur la voiture, car je n’ai rien pu faire en qualification. Si nous pouvions mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, je suis persuadé que je pourrai encore me battre pour le podium," ajoute le pilote australien.