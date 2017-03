Max Verstappen a piloté la seule Red Bull qui a atteint l’arrivée et comme il s’y attendait, il a terminé derrière les Mercedes et les Ferrari. Toutefois, il n’a terminé qu’à une poignée de secondes de Räikkönen après avoir suivi le Finlandais à proche distance.

"J’étais un peu surpris d’être si proche de Kimi, mon rythme était bon par rapport au sien et j’ai pu lui mettre la pression en restant proche toute la course. La voiture était meilleure en course qu’en qualifications" se félicite le Batave.

Il reconnaît toutefois que les faiblesses de la Red Bull sont identifiables et ont coûté ce petit déficit qui l’a réellement empêché de se mêler à la lutte pour le podium, ou du moins d’aller chercher la Ferrari du Finlandais.

"Il y a vraiment un déficit de vitesse en ligne droite, ce qui est bien sûr dû au moteur, mais il est difficile de savoir exactement où nous en sommes en termes de performance pure. Le circuit n’a pas aidé, c’était compliqué cette année, mais c’était mieux en course et j’en suis heureux. Nous avons besoin de progresser et nous le ferons, nous travaillons dur pour cela et l’on devrait voir ces progrès lors des prochaines courses".