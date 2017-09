Max Verstappen se félicite de la compétitivité de sa Red Bull à Singapour, mais il aimerait encore peaufiner quelques détails afin de faire mieux demain, notamment mieux que son équipier Daniel Ricciardo qui a signé le meilleur temps aujourd’hui… devant lui !

"Nous savons qu’il (Ricciardo) est très fort ici et quant à moi, je n’ai jamais réussi à faire un tour parfait. J’ai donc encore de la marge," affirme Max Verstappen.

"Nous avons bien débuté ce week-end. Nous sommes compétitifs ici et je suis content de ça. Cette journée n’a donc pas été trop négative, même si au niveau de l’équilibre de la voiture, nous pouvons faire mieux et je suis persuadé que nous y arriverons."

"Il est certain que les Mercedes et les Ferrari seront plus proches de nous demain. Il faudra donc continuer à améliorer notre voiture avant la qualification. Daniel est très rapide ici, nous le savons tous."

"En plus de ça, j’ai dû avorté mon meilleur tour, car Grosjean est parti en tête-à-queue. A cause du drapeau rouge, je n’ai pas pu utiliser mon DRS. Il faudra aussi optimiser le fonctionnement de notre moteur, car nous sommes trop lents en vitesse de pointe par rapport à la concurrence," ajoute le jeune pilote néerlandais.