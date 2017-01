On le sait, les pilotes de Formule 1 ont, cette année, un énorme programme d’entrainement physique hivernal afin de prendre du poids musculaire. Les nouvelles monoplaces seront très physiques à piloter et pour cela il faut être paré.

Jos Verstappen, le père de Max, a déjà un avant-goût de ce que cela signifie.

"Max est tout simplement épuisé tous les soirs. Il s’affale sur le canapé et il ne dit quasiment plus un mot. C’est bien !" ironise l’ancien pilote de Formule 1.

"Max est de toute façon calme mais je sens aussi son enthousiasme avant cette saison. De ce que je sais, les attentes pour 2017 chez Red Bull Racing sont très élevées."

Jos a été mis peu à peu de côté par l’équipe autrichienne, afin de laisser Max se développer et progresser sans sa pression. Cela ne dérange toujours pas le Néerlandais.

"Le grand but a toujours été d’aider Max à rejoindre la Formule 1. Ca, c’est fait. Entre temps, il s’est aussi affirmé comme un top pilote. Ma présence n’est tout simplement plus nécessaire."

Max vit maintenant la plupart de son temps dans son propre appartement, à Monaco.

"C’est certain, cela me manque de ne plus avoir Max à la maison. J’en ai récemment parlé à ma fille, je lui disais que c’était étrange de ne plus voir Max chez nous. Mais il a maintenant sa propre vie à Monte-Carlo et il est très occupé."

"Je ne suis pas inquiet pour Max. Je sais qu’il est entre de très bonnes mains avec Red Bull. Tout est organisé de manière impeccable. Il n’a certainement pas besoin de m’avoir dans les pattes. Ce changement est aussi positif pour moi : je peux enfin me relaxer plus qu’avant. Je surveille de près ce qu’il fait, mais pas plus."