La saison de Red Bull, qui était placée parmi les équipes favorites en début de saison, n’a pas débuté comme l’équipe le souhaitait.

Malgré de récents progrès, le premier tiers de l’année n’a pas souri à Ricciardo et Verstappen.

"Les choses ne se sont pas passées comme prévu, ou du moins comme nous le voulions, mais nous faisons le maximum pour profiter de chaque opportunité" tempère Verstappen.

"Nous progressons sans cesse, ce que je pense comme positif et nous verrons en fin de saison si nous arrivons à réduire l’écart. Je pense qu’il faut continuer à travailler dur pour le moment. Nous avons déjà progressé mais les autres amènent également des nouveautés, ce ne sera pas simple".

"Pour être honnête, je n’avais pas d’attente précise avant le début de la saison, ne sachant pas ce que donnerait la voiture. Dès que l’on commence les essais et que l’on dispute les premières courses, on voit ce qu’il en est et, pour le moment, nous sommes la troisième meilleure équipe et nous devons rattraper les deux autres".

Verstappen a fait une course exceptionnelle en Chine, où il partait 16e sur la grille pour remonter jusqu’au podium.

"C’était le meilleur moment de ma saison. Finir sur le podium en ayant eu un souci en qualifications qui m’a fait partir loin, c’était superbe. Signer un podium totalement inattendu était une bonne chose".

Le Néerlandais a redoublé d’efforts lors de l’intersaison pour être prêt à maîtriser les nouvelles monoplaces, dont les forces appliquées sur les pilotes ont été revues à la hausse.

"Le travail fourni était bon, si je le compare à l’année dernière. Surtout avec les voitures plus larges et plus difficiles, ce travail était nécessaire. Pour le moment, je me sens bien mais il faut toujours progresser. Je pense avoir quand même fait une bonne préparation car je n’ai pas eu de difficulté physique et j’en suis satisfait quand je vois la progression des voitures" conclut Verstappen.