Max Verstappen espérait se faire une place sur la deuxième ligne de la grille de départ et c’est finalement sur la troisième qu’il se retrouve. Il est donc un peu déçu.

"Ce n’est pas très agréable d’être cinquième," déclare Max Verstappen. "Bien sûr, le problème qu’il y a eu en Q3 n’a pas aidé, mais déjà en Q2, j’avais eu des problèmes avec le limiteur. Durant mon dernier tour en Q3, j’avais deux dixièmes d’avance avec d’avoir des problèmes avec ma boîte et j’ai donc perdu beaucoup de temps dans la ligne droite."

"Nous devons surmonter ces problèmes qui ne devraient jamais arriver. On peut ressentir que le moteur nous procure une plus grande puissance et c’est une bonne chose, mais on en veut toujours plus. Je suis un peu déçu, car je pense que la troisième place était à notre portée," ajoute le pilote néerlandais.