Max Verstappen est satisfait de sa troisième place aujourd’hui en qualification sur le circuit de Sepang, mais le jeune Néerlandais ne cache pas qu’il espère faire mieux demain en course.

"Ce fut une bonne qualification," se réjouit Max Verstappen.

"Je suis réellement content de cette troisième place le jour de mon anniversaire. Cela n’a pas été facile ce matin, la voiture ne se comportait pas très bien, mais nous l’avons améliorée pour la qualification. C’est très amusant de passer dans les virages cinq et six le pied au plancher."

Quel sera l’objectif demain en course ?

"Nous savons que nous manquons un peu de puissance en qualification, mais nous devrions être plus proches des meilleurs en course. J’espère prendre un bon départ et ensuite nous verrons bien ce qui se passera. J’espère ne ps être pris en sandwich," plaisante le Néerlandais en se souvenant de ce qui lui était arrivé il y a deux semaines à Singapour.