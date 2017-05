Daniel Ricciardo et de Max Verstappen ont été devancés par les Ferrari et la Mercedes de Valtteri Bottas et cela n’est pas satisfaisant. On espérait en effet faire un peu mieux chez Red Bull…

"Nous n’avons fait qu’un tour en Q3," explique Daniel Ricciardo. "Lors de ma dernière tentative, je suis remonté en piste dans le trafic alors que personne ne me suivait. Je me demande donc pourquoi l’équipe ne m’a pas fait attendre avant de me relancer en piste. Peut-être pensaient-ils que nous allions manquer de temps, mais je ne crois pas que c’était le cas. Je crois au contraire que nous avons commis une erreur stupide. Peut-être que quelque chose m’échappe, mais là je suis persuadé que nous avons commis une erreur basique."

Pourra-t-il faire mieux demain en course en s’élançant de la cinquième place de la grille de départ ? "Pour tout vous dire, la course se disputait aujourd’hui ! Ici, c’est la qualification qui fait tout. Nous méritions mieux que cette cinquième place. Cela a été très frustrant, je ne suis pas du tout content," ajoute l’Australien.

Max Verstappen est juste devant son équipier sur la grille de départ. "Je suis plutôt satisfait, cela me fait penser à ce que j’avais fait en 2016. Je me suis donné au maximum, mais cela n’a pas été suffisant. Ce résultat reflète assez bien la hiérarchie vue depuis le début de ce week-end. Les Ferrari ont été rapides lors de toutes les séances et quat à moi j’ai fait de mon mieux et cela me vaut la quatrième place."

"Malheureusement, il y a Valtteri (Bottas) entre moi et les Ferrari, mais c’est comme ça. A l’heure actuelle, nous sommes toujours la troisième force du plateau et nous devons tout faire pour nous rapprocher de Mercedes et Ferrari," poursuit le néerlandais.

"Je pense que notre voiture a encore fait un pas en avant par rapport à la course précédente, mais ici à Monaco, ce n’est pas ce qui est le plus important. Le plus important ici est de trouver le bon compromis afin de bien faire fonctionner les pneus. Nous étions en très bonne forme, mais nous n’avons probablement pas réussi à faire fonctionner nos pneus au mieux," conclut Verstappen.