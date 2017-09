Max Verstappen sait que les spéculations vont bon train quant à son avenir, le Hollandais ayant clairement laissé entendre qu’il envisagerait un départ de Red Bull Racing si la prochaine saison se révélait aussi frustrante.

Alors, l’idéal, c’est bien sûr que l’équipe autrichienne retrouve au plus vite la position qu’elle occupait dans le passé : un top team capable de gagner des courses et jouer le titre mondial.

"Il est certain que cette année n’était pas la mienne en termes de résultats et d’arrivées à la fin des courses. Mais il faut savoir rester positif. La vitesse est là et, en Malaisie ici, nous allons voir à quel point nous serons compétitifs. L’an dernier nous étions bien ici, nous verrons bien," commence Verstappen.

"Mais l’idéal, maintenant, c’est bien sûr que l’équipe et moi nous puissions gagner l’an prochain. Je veux gagner, Red Bull veut gagner. C’est notre priorité, nous verrons si cela se produit."

"L’objectif c’est évidemment que l’histoire continue. Je veux au moins que nous ayons une chance de nous battre pour le titre. Si je gagne une victoire et le titre, ça me va !" ajoute le pilote Red Bull.

Verstappen ne veut en tout cas plus trop évoquer 2019.

"Je ne veux pas en parler. Nous verrons à Melbourne l’an prochain dans quelle position nous serons. Pour l’instant je veux essayer de finir au mieux cette saison et commencer au mieux la prochaine. Alors 2019 c’est vraiment loin !"