Max Verstappen est actuellement au centre de rumeurs qui le donnent partant dès la fin de cette saison pour Ferrari. Le pilote néerlandais est toujours sous contrat avec Red Bull pour l’an prochain, mais quel pilote pourrait rester insensible aux sirènes de la Scuderia ?

Le petit prodige batave a d’ailleurs fait part publiquement de son agacement suite aux performances de Red Bull cette saison – alors que Ferrari est au niveau de Mercedes.

Le compatriote de Max Verstappen, et lui-même ancien pilote de F1, Giedo van der Garde, lance cependant un avertissement : le pilote Red Bull ne doit pas perdre sa concentration en pensant trop à l’avenir…

« Bien sûr, pour Max, il est trop tôt pour s’inquiéter. Comme pilote, vous voulez toujours avoir la meilleure voiture que vous pouvez. Mais je pense que de toutes les équipes actuelles, c’est Red Bull qui a fait le plus de progrès. »

« Et Renault ne reste pas inactif non plus. Je comprends la frustration de Max après une course comme le Canada, mais je m’attends toujours à ce que Red Bull ait une très bonne voiture l’an prochain. »

Jos Verstappen pourrait être tenté d’aller au divorce avec Red Bull, en forçant si nécessaire la rupture de contrat avec l’écurie autrichienne. Mais là encore, Giedo van der Garde reste circonspect…

« Rappelez-vous que Red Bull a placé Max en F1… Son heure viendra. »

« Red Bull sait aussi que Max est un talent extraordinaire et il est dans leur intérêt de lui donner la meilleure voiture possible. »

Enfin – mais il est très douteux que Max Verstappen prenne au pied de la lettre ces conseils - Giedo van der Garde pense que le pilote Red Bull devrait être plus discret dans les médias.

« J’aimerais simplement qu’il reste calme. Je regarde ses courses, et il en a simplement marre. Il dit des choses par pure frustration, ce que je comprends. Il veut gagner des courses, donc c’est bon de voir ça. Il parle simplement avec son cœur. »