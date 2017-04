Max Verstappen a été éliminé dès la Q1 et il partira 19e et avant-dernier du Grand Prix de Chine avec sa Red Bull RB13.

Cette contre-performance a une explication : le Hollandais a souffert d’un problème de cartographie sur son moteur Renault au moment de signer ses tours rapides en qualification.

"Malheureusement je ne pouvais rien rien. J’ai eu des problèmes dès le début de la séance, je n’avais aucune puissance," explique Verstappen.

"L’équipe est en train d’enquêter avec Renault pour savoir d’où ça vient. Cela ne s’est pas passé comme nous le voulions, évidemment."

"Heureusement ça devrait être bien mieux s’il pleut en course. Ce sera plus facile de dépasser et de remonter dans ces conditions. Car, il faut le constater encore une fois, nous ne sommes pas assez compétitifs sur le sec face à Mercedes et Ferrari."

"Je vais faire mon maximum demain pour remonter et dépasser le plus de pilotes possible. Je veux m’amuser, j’adore ça dépasser !"

Daniel Ricciardo a signé lui une performance plus logique pour sa monoplace, le 5e temps, derrière les intouchables Mercedes et Ferrari. Mais l’écart est conséquent : 1,3 seconde avec la pole !

"C’est une journée plus réjouissante qu’hier, forcément. Je ne pense pas cependant que j’aurais pu faire mieux que 5e, et mieux que ce temps-là. L’écart avec les meneurs est encore plus grand que je l’attendais et ça, ce n’est pas une bonne nouvelle."

"Notre voiture n’a pas un mauvais comportement, il nous manque juste de la performance pure. Pour l’instant on ne peut pas être plus proches que ça de Mercedes et Ferrari."