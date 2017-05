Certains observateurs de la Formule 1 avaient prêté à Max Verstappen une certaine frustration de voir Red Bull en retrait face à Ferrari et Mercedes, ce à quoi Helmut Marko avait répondu que le pilote possédait un contrat sans clause de performance.

Le Néerlandais assure qu’il est capable d’attendre son premier titre.

"Il faut être capable d’attendre. Il faut avoir la chance d’être dans la bonne équipe au bon moment mais c’est un pari" analyse le plus jeune vainqueur de l’histoire de la F1.

"Je suis encore très jeune et je n’ai pas pour objectif de devenir le plus jeune champion du monde. Ce serait un bonus sympa mais pour moi, le plus important est de faire au mieux dans ma carrière. Si je donne de mon mieux, que ma carrière est réussie mais que je n’ai pas été champion du monde, ça ira quand même".

Verstappen ne veut pas quitter Red Bull, en dépit d’une certaine impatience à l’idée de se battre pour le titre mondial.

"C’est un peu tôt pour cela. Je ferai de mon mieux et quand mon contrat arrivera à son terme, je verrai ce que je fais ensuite. On peut dire ce qu’on veut quand on a signé un contrat mais on ne fait pas ce qu’on veut. Ce n’est pas ce sur quoi je me concentre actuellement".