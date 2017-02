Avec les changements significatifs qu´impliquent le nouveau règlement technique de 2017, Red Bull peut prétendre être le principal adversaire de Mercedes. Alors que Max Verstappen semble prédestiné à devenir un jour champion du monde, son père tient à minimiser les probabilités que cela se réalise cette saison.

Jos Verstappen qui est lui-même un ancien pilote de F1, pense que ce serait « trop tôt » pour son fils.

« Bien sûr, on parle d´un titre mondial, mais mon opinion personnelle est que c´est encore un peu tôt pour cette année. »

Mais Red Bull se montre très confiant dans le fait qu´Adrian Newey puisse se surpasser dans l´application des nouvelles règles aérodynamiques, et Christian Horner pense que Renault est à présent prêt à augmenter les performances de son moteur pour faire face à Mercedes.

La marque au Losange, dont le moteur est rebadgé Tag Heuer pour l´équipe de Milton Keynes, s´est donné les moyens de combler l´écart creusé par Mercedes ces trois dernières années.

« Renault a eu un hiver très chargé » déclarait hier Horner.

Jos Verstappen est ainsi d´accord pour dire que 2017 devrait être une bonne année pour Red Bull.

« L´an dernier, Max a gagné en Espagne, donc espérons qu´il puisse remporter plus de courses cette année. J´aimerai bien le voir gagner 3 ou 4 courses, et je pense que c´est possible » confie-t-il.

« Red Bull a toujours été forte avec les nouvelles règles, et avec l´information que j´ai en ma possession, je pense que ça s´annonce plutôt bien. »

L´ancien pilote a déclaré récemment que Max Verstappen s´est entrainé tellement dur, qu´il est « épuisé » le soir.

« Il a pris 3 ou 4 kilos, principalement en masse musculaire. Vous pouvez le voir au niveau de son cou et de ses bras. Il s´entraine dur, mais il fallait qu´il le fasse parce que les voitures vont être beaucoup plus rapides, particulièrement dans les virages. »