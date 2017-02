Red Bull ayant réussi une très belle saison 2016, elle sera attendue comme l’une des principales candidates à la succession de Mercedes pour les titres mondiaux. Max Verstappen entame sa troisième saison en Formule 1 et pourrait bien être candidat au titre pilotes, mais ne s’avance pas.

"Tout d’abord je veux voir à quel point la voiture est compétitive, et ensuite je pourrai être plus précis sur mes objectifs mais il faut avoir le bon matériel pour le faire" explique le Néerlandais.

"L’ambiance est toujours très positive dans l’équipe, tout le monde a hâte de voir la voiture et surtout de découvrir ses performances. On repart encore de zéro, c’est une voiture différente. On a conçu une très bonne voiture c’est certain, mais il faudra voir où elle se situe face à la concurrence. Je sais en tous cas que Red Bull fait du très bon travail, comme c’était déjà le cas ces dernières années".

Les premiers éléments de réponse arriveront lundi avec le début des essais hivernaux. Plus que jamais, les pilotes et les équipes auront une grosse quantité de travail pour préparer cette nouvelle saison qui marque en réalité le début d’une nouvelle ère.

"Je veux surtout rouler le plus possible lors de ces essais pour trouver mon rythme et ensuite je veux essayer des choses sur la voiture pour trouver une direction au niveau des réglages, c’est le plus important lors des essais. Il faut essayer différentes choses pour trouver ce qui convient et aller dans la bonne direction".

Il se refuse en revanche de tout pronostic concernant Melbourne mais livre, non sans humour, son scénario idéal : "C’est difficile à dire, j’espère que l’on prendra un bon départ et j’espère que l’on mènera largement ce qui sera une course ennuyeuse".