Max Verstappen ne souhaite pas se fixer le moindre objectif personnel avant que la Formule 1 n’entame la saison européenne, au mois de mai, au moment du Grand Prix d’Espagne.

Selon le pilote Red Bull la hiérarchie risque d’être très fluctuante lors des premières coures et il sera donc difficile d’y voir clair sur les possibilités de chaque équipe au championnat.

"Premièrement, nous ne saurons pas avant Melbourne où nous serons vraiment sur la première grille de départ de cette saison. Et encore, Melbourne est un circuit bien différent de Barcelone. Les équipes auront toutes des évolutions. Juger les performances lors des essais hivernaux à Barcelone ne sert donc pas à grand chose," explique Verstappen.

"Bien entendu, tout le monde garde les yeux ouverts sur ce que font les autres équipes. Mais il ne faut pas s’inquiéter des choses trop bonnes chez les autres ou trop mauvaises chez vous."

"C’est pour ça que je ne me suis pas fixé d’objectif pour cette saison, pour le moment. J’en aurai un après les 4 premières courses, quand nous serons passés par 4 circuits très différents. Nous aurons alors une meilleure indication de ce que nous pouvons viser comme résultats en 2017."

Le Hollandais a aussi entendu les critiques de Ross Brawn sur les ailerons de requin, et celles de son patron, Christian Horner, plus tôt cette semaine.

"Ah, moi j’aime vraiment le nouvel aileron arrière et l’aileron de requin. Beaucoup de gens pensent que c’est horrible mais moi je l’aime vraiment. Et puis il y a l’aileron avant, les déflecteurs, pour moi tout est joli dans ces F1 de 2017. Celles de 2016 semblent ennuyeuses à côté. C’est comme ça que devrait être une voiture de course."