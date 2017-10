Avec la bonne dynamique de Red Bull et la fiabilité retrouvée de sa monoplace, Max Verstappen a signé une victoire et une deuxième place en deux week-ends consécutifs, à Sepang puis Spa. De quoi espérer un bon résultat à Austin où le Néerlandais a toujours été compétitif.

"Je pense que nous avons fait un bon pas en avant lors des dernières courses, surtout en course" déclare Verstappen. "En qualifications, nous serons toujours en retrait si nous n’avons pas ce mode de qualifications. C’est compliqué car nous avons ensuite des difficultés à dépasser en course".

"Nous verrons bien, je pense que cette piste n’est pas mauvaise pour nous et j’espère que nous vivrons un bon week-end de nouveau. Nous verrons demain lors des premiers essais et j’ajusterai mes attentes à partir de là".

La bonne forme récente de Verstappen a suivi une traversée du désert sans podium entre Shanghai et Sepang, et avec de nombreux abandons. La frustration subie durant cette période n’a toutefois pas été effacée.

"Non, cette frustration est mise de côté par ces résultats mais elle a bien été présente et je ne peux pas le changer. Je suis juste heureux que les choses aillent mieux désormais et que nous ayons pu signer de bons résultats" conclut-il.