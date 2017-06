Frustré de son Grand Prix de Monaco, où la stratégie qui lui a été appliquée n’a pas fonctionné et l’a éliminé de la course au podium, Max Verstappen s’était montré très énervé à la radio mais a passé l’éponge depuis le week-end dernier et se tourne entièrement vers le Canada, où se tiendra la prochaine course.

"Il y a toujours une énorme foule au Grand Prix du Canada, surtout aux virages 1 et 2 où l’on sent l’ambiance depuis la voiture" explique-t-il. "Les Fans aiment les sports mécaniques et c’est génial de le ressentir".

Le circuit de Montréal est un classique du championnat et offre souvent de belles batailles, notamment grâce à ses lignes droites et aux points de freinage qui les suivent. La piste est souvent peu nettoyée et l’adhérence y est parfois précaire.

"L’un de mes endroits préférés de la piste est aussi l’un des plus délicats puisqu’il s’agit de la dernière chicane. On arrive au point de freinage à très haute vitesse et les freins peuvent être froids. C’est difficile de vraiment réussir à prendre ce virage mais j’y ai vécu une belle bataille avec Nico l’an dernier, j’étais particulièrement heureux de la remporter".

"Il y aussi des murs directement à la sortie de la chicane et il faut faire attention à ne pas aller les toucher car il est facile d’abîmer les roues. Comme d’habitude, les voitures y auront peu d’appuis et elles seront un peu plus molles au freinage mais nous aurons plus d’adhérence cette année donc cela devrait être plus simple qu’en 2016" poursuit le Néerlandais.

Comme la plupart des pilotes, Verstappen considère Montréal comme l’un des meilleurs déplacements de l’année grâce à la ville canadienne et à l’ambiance qui s’y trouve : "Nous logeons dans le centre ville, c’est un super endroit. J’aime être sur le continent Américain, on s’y sent toujours bien et je trouve les gens très amicaux".