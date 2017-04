Max Verstappen a été élu « Pilote du jour » pour le Grand Prix de Chine et il faut dire que sa performance a été en tout point remarquable. Le Néerlandais, parti 16e, a gagné 9 places durant le premier tour, a merveilleusement profité des conditions de piste humides et, grâce aussi à l’excellente stratégie de son équipe, a réussi à obtenir un podium inespéré en début d’épreuve. Sa performance rappelle ses faits d’armes au Brésil, en fin de saison dernière. Max Verstappen est donc l’homme des pistes humides et séchantes.

Christian Horner, le directeur de Red Bull, a logiquement tenu à féliciter son pilote pour cette brillante démonstration.

« Ce fut remarquable. Son premier tour en particulier était puissant. J’ai vu l’un de ses dépassements, quand il est allé à l’extérieur et a dépassé à peu près trois voitures. C’était évident qu’il savait ce qu’il faisait. Il a émergé du premier tour à la 6e ou 7e place [7e place], c’était extrêmement impressionnant. »

« Je pense que la performance de Max fut une fois de plus brillante. Une fois de plus, sur le mouillé, son premier tour fut fantastique. Arriver à la 6e ou 7e place après le premier tour… Il a conduit de manière rude, mais juste, durant toute la course. »

« Il semble avoir presque comme un sixième sens sur une piste humide. Il ne semble pas intimidé par quoi que ce soit et il est préparé pour explorer toutes les frontières du circuit pour trouver où est l’adhérence. Il y a un dépassement qu’il a fait à l’extérieur, au virage 6, où il est simplement allé droit vers l’extérieur, face à deux ou trois concurrents, et ensuite il est revenu sur eux. C’était très, très impressionnant. »

« Ce n’est pas une coïncidence, maintenant vous pouvez voir que le Brésil n’était pas un cas isolé. Je pense que sa formation, passée en karting, à conduire sous la pluie avec des pneus slicks et des choses comme ça, lui a permis de développer un vrai instinct, un vrai feeling. »

On dit souvent que les pistes humides sont les révélateurs des immenses talents, et à ce petit jeu-là, Max Verstappen est donc particulièrement placé. Christian Horner le compare ainsi déjà à des champions du monde.

« Je me rappelle que Sebastian [Vettel] était fantastique sous piste mouillée. Sa première course qu’il a gagnée [Monza, 2008, sous la pluie] était remarquable. Nous avons vu Lewis Hamilton à Silverstone en 2008… Les pilotes formidables laissent toujours une trace. »