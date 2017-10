Comme la plupart des observateurs du monde de la F1, Ross Brawn ne voyait pas Max Verstappen gagner dimanche dernier à Sepang. L’ancien ingénieur de Ferrari salue bien entendu la victoire ample du jeune pilote Red Bull et souligne à quel point elle a été acquise au mérite.

« Je ne pense pas que beaucoup de personnes auraient parié sur une victoire aussi contrôlée et confortable du Néerlandais, mais le jeune pilote, qui avait eu 20 ans samedi, a célébré ce moment important pour lui avec un pilotage maîtrisé, qui a vraiment concrétisé le potentiel du package Red Bull en Malaisie. »

« C’était une 2e victoire en F1 pleinement méritée. Max a montré une agressivité calculée en dépassant le poleman, Lewis Hamilton, au 4e tour. Max a vu que Lewis souffrait pour trouver une bonne motricité en sortie de virage et a sagement utilisé l’énergie de sa batterie. Et quand l’opportunité s’est présentée, il n’a pas hésité. Ensuite, il a contrôlé la course jusqu’à l’arrivée, sans jamais faire une erreur. »

Au-delà de la performance du jeune pilote Red Bull, Ross Brawn a été conquis par les progrès manifestes de l’écurie autrichienne.

« Ils ont fait bien des progrès depuis la pause, et à Singapour et à Sepang, ils étaient là au niveau du rythme. Ce ne s’est pas vu à Singapour, où un problème de boîte de vitesses a compromis les chances de Daniel Ricciardo, mais à Sepang, Ricciardo comme Verstappen étaient dans le coup depuis le début du week-end. Ce sera intéressant de voir s’ils seront de nouveau en forme ce week-end à Suzuka. »