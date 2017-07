C’est ce que Christian Horner redoutait le plus ce premier tour du Grand Prix de Hongrie : une collision entre ses deux voitures. Et c’est malheureusement ce qu’il s’est passé, quand Max Verstappen, à la dérive, a heurté Daniel Ricciardo. L’Australien a dû mettre pied à terre tandis que le Néerlandais a écopé de 10 secondes de pénalité (il a pu terminer en 5e place, à un souffle des Mercedes).

Le directeur de Red Bull se mord les doigts après avoir raté une occasion de signer un nouveau podium.

« C’est une après-midi très frustrante parce que nous avons en effet perdu Daniel, et dans la même manœuvre, Max a reçu une pénalité qui a compris sa course. Vous ne voulez jamais voir des coéquipiers se toucher et avoir ce qui est arrivé aujourd’hui. »

« Max a trop forcé au virage 2, il a commis une erreur et a bloqué ses pneus. Et si Daniel n’avait pas été là, il n’aurait pas pris le virage. Max est à la limite et il a fait une erreur qui lui a nui, comme à l’équipe et à Daniel. »

« Tout avait commencé au précédent virage. Max a pris un bon premier virage mais a dû ralentir derrière Kimi Räikkönen, et il est parti un peu au large. Cela a donné une opportunité à Daniel et il avait l’ascendant dans le virage d’après, et Max aurait dû s’incliner. Il a essayé de regagner sa place et il a un peu trop forcé. »

Christian Horner assure que cet incident ne détériorera pas gravement les relations entre les deux pilotes de son écurie.

« Il a dit qu’il avait fait une erreur et nous l’acceptons. Et je suis sûr que Daniel l’acceptera. Ils ont une relation formidable. Nous en parlerons ouvertement au débriefing. Ce qui est arrivé aujourd’hui n’aurait pas dû arriver. La règle d’or, la règle numéro 1, c’est de laisser de l’espace aux deux premiers virages. Max est suffisamment mature pour dire qu’il a fait une erreur et pour s’excuser. »

« Tous les pilotes font des erreurs. Le plus important quand vous en commettez une, c’est de le dire, de l’accepter, et de s’excuser. Il l’a fait. Et je suis sûr qu’il ira voir son coéquipier et tout le monde pourra continuer. »