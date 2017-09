Max Verstappen a fait sensation depuis son arrivée en Formule 1, et a même gagné son premier Grand Prix pour Red Bull Racing, lorsque le Dr Helmut Marko l’a placé dans la RB12 en 2016, à la place de Daniil Kvyat.

Si le talent du Hollandais ne fait guère douter, Jacques Villeneuve, le champion du monde 1997, pense que Verstappen a encore beaucoup de choses à prouver. Et il rappelle que le vainqueur de ce Grand Prix d’Espagne 2016 aurait dû être Daniel Ricciardo.

"C’est bien tombé pour Max et il a réussi à profiter de la situation. On a imposé à Ricciardo un arrêt aux stands qui n’était pas nécessaire et on a donné la victoire à Max. Mais quelle belle histoire !" rappelle le Québécois au site f1nal-lap.be.

"Mais après ça, qu’est-ce qu’il y a eu derrière ? Pas grand-chose. Le problème c’est que Max a cette image : on en parle comme si c’était un Vettel, un Senna ou que sais-je, mais sur papier il n’en est pas encore là."

"Alors oui, parfois, il connait des pannes mécaniques mais même sans les compter, il reste encore des petites bêtises. Et qui ramène les points à Red Bull ? C’est Ricciardo. Donc pour l’instant, l’image qu’on s’en ait fait, que Red Bull a donné et que les journalistes aussi ont entretenu, il faut qu’elle devienne réelle, elle ne s’est pas encore concrétisée."

"Et je pense que ça se ressent dans sa frustration, il commence à se plaindre un peu disant que ce n’est pas sûr qu’il veuille rester chez Red Bull. Et il n’a pas encore gagné quatre championnats pour pouvoir parler comme ça, il faut faire attention. C’est clairement quelqu’un de talentueux mais il a encore un petit step à faire."

Ricciardo avait déjà su impressionner en 2014, face à Sebastian Vettel. L’Australien avait dominé le quadruple champion du monde mais Villeneuve a, là aussi, sa théorie.

"Je pense que ce qui a été à la base ce résultat, c’est que chacun avait une approche différente. Vettel ne voulait pas se contenter de terminer troisième, il cherchait des solutions avec la voiture. Il en cherchait trop même, et ça le mettait dans le pétrin. Il voulait beaucoup trop la victoire au lieu de se satisfaire, et il partait dans des extrêmes dans les réglages ou le pilotage. Alors que Ricciardo, lui, il faisait sa route tranquillement. Ce qui était important pour lui, c’était d’être stable. Il n’avait pas besoin de prendre le risque de ne pas l’être pour suivre le rythme de Vettel, il avait déjà gagné. Il n’avait pas ce stress-là, et c’est ça qui lui a permis de dépasser son co-équipier."

"Sur le papier, au niveau des résultats, Ricciardo était plus fort, mais pas en réalité. C’est juste que Vettel essayait d’aller chercher quelque chose qui était impossible avec la voiture qu’il avait, donc il en faisait trop."

"C’était la pire saison de Vettel. Il ne pilotait pas comme il pilotait les autres années, il n’était juste pas bien, pas à son sommet. Il y a des années comme ça. On a bien eu des Kimi Raikkonen pas rapides et là, on a eu aussi un Kimi qui vole. Vettel n’avait plus d’énergie quand il était chez Red Bull, il était essoufflé, c’est tout. Alors que Ricciardo, c’était le nouvel arrivant, plein d’énergie. Comme lorsque Verstappen est arrivé chez Red Bull : tout était génial, maintenant ça, c’est terminé."