Max Verstappen est cette saison très malheureux, comme il l’a encore été à Bakou dimanche dernier, où il a vécu un nouveau problème moteur. Le Néerlandais espère toutefois profiter du regain de forme de sa monoplace pour inverser la tendance à Spielberg, la course à domicile de son équipe.

"J’avais signé un bon résultat en Autriche l’an dernier en terminant deuxième" se souvient-il.

"Nous avions une inconnue avec les pneus avant le départ et j’avais tenté au maximum de les garder en forme. J’avais ainsi pu faire une stratégie à un arrêt et tenter un pari qui avait payé. Il faut ici avoir une voiture qui fonctionne très bien dans les virages mais n’est pas pénalisée dans les lignes droites, il faut un compromis".

"Les fans du Red Bull Ring sont très passionnés et il y avait un beau contingent de Néerlandais l’an dernier, ce qui était une chose incroyable pour moi, de voir beaucoup de caravanes et de couleur orange. J’ai tenté le caravaning cette année, c’était marrant et j’ai pu en tracter une avec une Aston Martin et la faire glisser".

Sans week-end de pause, l’équipe prendra la route pour son autre course à domicile, Silverstone, à quelques encablures de l’usine de Milton Keynes. Un sentiment d’être à la maison sur lequel Verstappen espère bien capitaliser.

"J’espère y signer un autre bon résultat. Avec les nouvelles voitures, il devrait être très physique et ce sera une bonne manière de se tester. J’adore y piloter et je pense que Becketts et Maggotts seront des virages fantastiques, différents de ce qu’ils étaient. Passer Copse à fond sera une chose qui nous fera battre le cœur à chaque tour, c’est un circuit unique" conclut-il.