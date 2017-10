Max Verstappen allait-il voir le drapeau à damiers au Mexique ? Tout le monde s’est posé la question pendant le Grand Prix tant les moteurs Renault ont cassé ce week-end. Vendredi, samedi et aujourd’hui encore.

Le moteur français a tenu à bord de la Red Bull et le Hollandais a pu s’imposer. Mais il admet avoir eu peur de l’abandon.

"J’ai pu voir pas mal de voitures casser leur moteur et abandonner. Alors, oui, j’étais un peu inquiet. J’ai pris soin de mon moteur du mieux que j’ai pu et ça a bien fonctionné. Mais j’ai eu peur parce que j’ai vu Daniel (Ricciardo) et une Toro Rosso qui abandonnaient."

"Là je me suis dit, mon Dieu, que ça ne m’arrive pas. Et on a décidé de baisser la puissance. J’avais un nouveau moteur, ça m’a probablement aidé mais Daniel aussi en avait un neuf."

"Peut-être que j’ai eu mon quota de malchance alors je suis heureux que rien ne me soit arrivé cette fois !"

Verstappen reconnait qu’il ne s’attendait pas à dominer la course.

"Je savais que nous avions une bonne voiture mais pas aussi bonne que ça ! J’ai senti le petit contact avec Vettel au départ mais ça n’a pas eu de conséquence. J’ai manqué la pole face à lui mais pas la victoire. J’étais déterminé à prendre la tête au départ et ensuite j’ai pu faire ma course. J’avais confiance pour notre rythme de course après les essais libres."

"Au final, ça a été une des courses les plus faciles de ma carrière. Je me suis même dit que j’allais couper un virage pour prendre 5 secondes de pénalité pour rendre ça plus intéressant !" ajoute-t-il, en référence claire à sa pénalité d’Austin.

"Nous sommes sur la bonne voie, il faut continuer comme ça parce que ça nous permettrait de faire de grandes choses en 2018 !"