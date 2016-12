Beaucoup admiré, très souvent critiqué : ce qui est sûr, c´est que Max Verstappen ne laisse personne indifférent, que ce soit sur son comportement en piste ou dans le paddock, le jeune homme fait beaucoup parler de lui.

Beaucoup de pontes du paddock ont comparé le Néerlandais à Michael Schumacher. Mais le pilote Red Bull n´apprécie pas vraiment.

« Je ne veux pas être comparé à Michael, parce que ce n´est pas possible » déclare-t-il.

« Nous sommes différents. Je suis Max, il est Michael. Mais je le vois comme ça : lorsque les gens parlent de toi, c´est toujours positif. Même lorsqu´ils parlent négativement de toi, c´est toujours une bonne chose. »

Verstappen garde les pieds sur terre et c´est la raison pour laquelle il ne veut pas être comparé au septuple champion du monde.

« Je crois que c´est impossible de comparer. On ne peut pas non plus comparer Michael avec Senna. Ce sont des personnes différentes, ils ont une mentalité différente. Même quand on se ressemble beaucoup, on reste quand même très différent, tout simplement parce que l´on agit de manière différente. C´est ce que je crois du moins. On a toujours quelques points communs mais on n’est pas la même personne. »

Il a été souvent répété que le jeune pilote est arrogant. Mais ce n´est pas ce qu´il pense de lui.

« Suis-je arrogant ? On a toujours besoin d´une approche quand on fait des courses. Je ne suis pas « Mister Nice Guy » sur la piste. Dans ce cas, peut-être que je suis arrogant. Mais je ne connais pas la véritable interprétation du mot arrogant. »