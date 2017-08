Max Verstappen arrive à Spa-Francorchamps avec le sourire : il adore cette piste et il sait qu’il sera soutenu par une grande marée orange de fans, aux couleurs de son pays.

Le jeune pilote néerlandais devrait même compter bien plus de fans sur place que Stoffel Vandoorne. La tribune dédiée à Max a été remplie très rapidement, contrairement à celle du Belge de chez McLaren, peu aidé par les performances de sa voiture il est vrai.

"J’ai hâte d’arriver à Spa cette année. J’adore la piste et il va être agréable de voir tellement de fans en orange dans les tribunes," lance le pilote Red Bull Racing.

"Spa est ma piste préférée de l’année. Vous devez tout faire proprement, mais lorsque vous signez un bon tour, c’est très gratifiant. Il y a un bon rythme avec les virages rapides et bien sûr, le meilleur moment, c’est le passage dans l’Eau Rouge, quand vous montez la colline. Même si c’est facile de passer à fond avec les F1 modernes, c’est toujours très agréable lorsque le dessous de la voiture touche le tarmac et ensuite elle devient très légère au sommet."

Et les pilotes vont subir des forces encore supérieures en 2017.

"Cette année, ce sera un peu plus rapide partout à Spa, avec les nouvelles voitures qui sont plus difficiles mais plus amusantes à piloter."

Le Hollandais n’a pas de Grand Prix à domicile mais Spa s’en rapproche autant que possible.

"Oui, c’est définitivement comme un Grand Prix à la maison pour moi parce qu’il est très proche de la frontière et, comme il n’y a pas de GP en Hollande en ce moment, beaucoup de fans hollandais arrivent. Déjà l’année dernière, il y avait beaucoup de t-shirts et de drapeaux orange autour de la piste, ce qui était très cool à voir et rendait le tout encore plus spécial."