Renault a d’ores et déjà prévenu Red Bull : la prochaine évolution moteur, attendue peut-être pour Bakou, ne sera pas majeure ; pour de francs progrès du V6 Renault, il faudra attendre l’an prochain.

Max Verstappen, qui a abandonné dimanche au Canada sur un problème de batterie, n’est pas très rassuré par les perspectives offertes par le motoriste français. Le Néerlandais est toujours dépendant de la puissance moteur de sa Red Bull.

« Je veux gagner et je pense absolument que cette équipe le peut. Vous pouvez voir qu’il y a beaucoup d’améliorations sur la voiture. Mais nous attendons encore de la puissance moteur. »

« Renault n’apportera aucune évolution cette année, et c’est quelque chose qui m’inquiète, parce que Renault l’avait promis. Nous n’avons pas reçu beaucoup d’évolutions en 2017, c’est dommage, et cela m’inquiète pour l’an prochain. Je veux gagner et je pense que l’équipe est capable de gagner. Cette année, nous voulions nous battre pour le titre, mais nous sommes loin de l’objectif maintenant, et bien sûr, vous ne voulez pas que ça arrive. »

C’est déjà le troisième abandon de la saison pour Max Verstappen. Au Canada, après un superbe départ, il occupait la 2e place avant de connaître une nouvelle désillusion. Le jeune pilote Red Bull n’avait pas d’ailleurs caché sa colère sur le moment. Est-il toujours énervé aujourd’hui ?

« Tout doit simplement bien marcher. Vous devriez voir l’arrivée. Après, votre position finale dépend du package. J’ai eu ce genre de choses en karting, mais ce n’est pas nécessaire d’exprimer votre colère envers l’équipe. Ils savent que ce n’est pas sympathique d’avoir un abandon et ils se sont tous excusés envers moi. Mais comme pilote, ça n’a aucun sens de crier contre l’équipe. »

Pour Christian Horner, Max Verstappen ne doit pas oublier que Red Bull produit de gros efforts en coulisses.

« Il sait que l’équipe travaille très dur pour améliorer la voiture. Il voit le tableau d’ensemble. Au Canada, nous courions contre Mercedes et nous avons battu Ferrari. Max n’a pas eu de bon résultat mais la saison est toujours longue. Son heure viendra. »

Red Bull est désormais à 100 points de Mercedes au classement des constructeurs. Au classement des pilotes, Sergio Perez n’est d’ailleurs plus qu’à une seule unité de Max Verstappen.