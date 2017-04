Red Bull a déçu à Melbourne en se montrant incapable de suivre le rythme de Mercedes ou de Ferrari. L’écurie autrichienne, si elle devance facilement Williams, est encore en retrait par rapport aux meilleurs du plateau. La vitesse de la Red Bull en virage est ainsi constamment inférieure à celle de la Mercedes de Lewis Hamilton, comme constaté à Melbourne.

Max Verstappen, qui avait échoué à 1,3 seconde de la pole de Lewis Hamilton à Melbourne, concède volontiers que Red Bull a encore bien du retard à rattraper pour être au niveau attendu.

« C’est un écart assez grand. Mais je suis assez confiant, nous pouvons définitivement nous rapprocher dans les courses à venir, et revenir à une seconde d’écart. Et ensuite nous verrons qui aura les plus grosses évolutions, aussi du côté moteur. »

« Nous pouvons améliorer l’équilibre général de la voiture. En qualifications, le ressenti était assez bon, mais nous avons besoin de plus d’appui, de plus de puissance. C’est un peu une question de châssis et de moteur. Vous essayez d’avoir une voiture efficace sur les lignes droites pour compenser le manque de puissance. Mais maintenant, nous devons simplement nous concentrer pour mettre la voiture dans la bonne fenêtre et ensuite, je l’espère, pour avoir les bonnes évolutions aussi du côté moteur. »

Une évolution moteur importante du V6 Renault n’est pas attendue avant le Grand Prix du Canada. En attendant, à Shanghai, sur un circuit plus classique, Max Verstappen aura sûrement un meilleur aperçu du véritable niveau de sa Red Bull.

« Bien sûr, nous devons nous améliorer, mais c’est ainsi. Nous travaillons vraiment dur pour avoir des nouvelles pièces sur la voiture le plus tôt possible. Nous essayons de rattraper un peu le rythme et d’être plus proche des deux équipes devant nous. Derrière nous, pour le moment, je pense que l’écart est assez important. Je pense que j’aurais pu faire deux arrêts à Melbourne et conserver toujours la même position ! Nous verrons ce qu’il en est sur un circuit normal ici, à Shanghai. »

Pour être au niveau attendu, le jeune pilote de 19 ans devra également être en pleine forme physique, étant donné que les nouvelles F1 sont plus exigeantes physiquement.

« Sebastian [Vettel] est sur une voiture qui va une seconde plus vite à chaque tour, donc bien sûr, c’est plus physique. Tout va très bien en fait, je me suis entraîné un peu plus durant l’intersaison. Pour moi, le ressenti est assez similaire à celui de l’an dernier, mais c’est aussi parce que, probablement, je prends toujours un peu d’âge et je deviens juste plus fort. Donc tout était bien. Je n’avais même pas vidé ma bouteille en course. »