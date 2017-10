Max Verstappen a remporté aujourd’hui, pour ses 20 ans... et un jour, son deuxième Grand Prix en F1.

Cette fois, il s’est imposé à la régulière sans profiter d’un accrochage comme en Espagne en 2016.

Le Hollandais était donc ravi à l’arrivée.

"La voiture s’est bien comportée dès le départ et j’ai vu après quelques tours que Lewis se démenait avec la motricité. J’ai utilisé ma batterie du mieux que je pouvais et bien sûr, il a plus à perdre que moi dans le championnat, donc je l’ai passé au virage numéro 1 et j’ai pu faire ma propre course," explique-t-il.

"Quel beau cadeau d’anniversaire ! La voiture a été incroyable, j’ai pu accélérer autant que je pouvais. C’était une course à la fois très difficile et incroyable à remporter."

Verstappen admet être soulagé après tant de malchance.

"Après la saison difficile que j’ai vécue jusqu’ici, cette victoire tombe à point nommé. J’étais si heureux en franchissant la ligne d’arrivée. Mon père a évidemment joué un grand rôle pour m’amener jusque là, mais je dois aussi remercier Red Bull pour leur aide et la confiance placée en moi."