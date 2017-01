Max Verstappen affirme être "totalement" prêt pour gagner le titre mondial dès cette saison, s’il dispose d’une machine à la hauteur.

Beaucoup voient (espèrent ?) Red Bull Racing reprendre la main sur Mercedes grâce au nouveau règlement technique, qui donne de nouveau plus de prépondérance au qualité du châssis et du travail aérodynamique. Deux domaines où Red Bull Racing a toujours été très forte.

Si cela venait à se vérifier, les pilotes de l’équipe autrichienne seraient en bonne position pour affronter Mercedes, qui garde toujours son statut de favori.

"Est-ce que je suis prêt pour gagner un titre ? Oui, totalement. Je suis absolument prêt. Je le suis depuis ma première course chez Toro Rosso, en 2015," affirme le Hollandais.

"Si vous êtes dans la meilleure voiture, courir est tellement plus simple. Et si j’avais eu une très bonne voiture, je sais que j’aurais pu déjà me battre pour plusieurs victoires."

"J’ai passé deux saisons à apprendre, beaucoup apprendre. Des accidents, des erreurs, des mauvais arrêts aux stands. Alors, lorsqu’on dispose de la meilleure voiture, beaucoup de ces problèmes ne se posent plus et tout devient plus facile."

Reste à savoir si Verstappen, comme Daniel Ricciardo, disposeront de la meilleure voiture cette année.