Dire que la saison de Max Verstappen est, jusqu’ici, désastreuse, relève de l’euphémisme. En neuf courses, le Néerlandais a abandonné cinq fois, dont trois sur problèmes mécaniques. Son équipe ne peut pas faire mieux que de se confondre en excuses alors que le jeune pilote réfléchirait à rompre son contrat.

"Au bout d’un moment, on se demande combien de temps ça peut encore durer" regrette Verstappen. "Je sais que l’équipe travaille dur et fait de son mieux, mais il y a toujours quelque chose qui lâche".

"Ce que disent mes patrons ? Ils s’excusent sans cesse. Cela ne devrait pas arriver et je leur ai clairement dit que je ne suis pas satisfait, mais je pense qu’ils l’ont déjà remarqué".

Christian Horner essaie tant bien que mal d’éteindre l’incendie avant qu’il ne se propage et assure pour le moment que la relation entre Red Bull et ses pilotes est au beau fixe, même si les rumeurs envoyaient jusqu’à ce week-end leur plus jeune pilote chez Ferrari.

"En dépit des spéculations, il n’y a aucun problème avec nos pilotes. Ils font un travail formidable et je ne voudrais personne d’autre dans nos voitures" a insisté Christian Horner après le Grand Prix d’Autriche.

Max Verstappen n’en finit plus d’exprimer sa déception et lance un nouvel avertissement à ses dirigeants, expliquant qu’il ne peut pas continuer ainsi à manquer de fiabilité, mais aussi de performance.

"Nous avons un contrat et je pense que l’équipe peut faire du bon travail. Mais la voiture doit être capable de signer des résultats et pour le moment, ce n’est pas le cas. Nous voyons clairement que nous ne sommes pas les plus rapides en ligne droite".

"Ce n’est pas une bonne période et je suis très déçu mais il est important que tout le monde continue à aller de l’avant car il reste encore de nombreuses courses" a conclu Verstappen, pour le moment toujours impliqué dans le projet Red Bull.