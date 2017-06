Max Verstappen, révélation la saison passée chez Red Bull, a accordé une interview à un ancien pilote de Formule 1 et désormais consultant CANAL, Jean Alesi.

Actuellement sixième au classement du championnat, Max Verstappen revient sur son début de saison, il évoque également sa relation avec son père et la fin de saison.

Ton père n’est pas énervé contre toi ? Parce que tu es une star maintenant aux Pays Bas, encore plus que lui !

C’était son objectif depuis mon plus jeune âge. Il voulait toujours que je devienne meilleur que lui. Je pense qu’il est fier de cela.

Cette saison vous semblez souffrir davantage que les Ferrari et Mercedes. Pensez-vous que cela peut s’améliorer ?

Nous avons encore quelques améliorations sur la voiture. Cela devrait nous permettre de nous rapprocher des meilleurs. Donc on verra bien.

L’année dernière, tous mes amis disaient "Heureusement que Max est là ! " C’était magique de vous voir piloter. Mais vous ne vous êtes pas fait beaucoup d’amis. Comment cela se passe cette année ?

Ca va mieux parce que je ne me bats plus pour les podiums ou les victoires. On est seuls, au milieu de nulle part. Il y a 4 voitures loin devant nous, et derrière il y a aussi un gros écart.

Pensez-vous avoir une voiture pour gagner d’ici la fin de saison ?

Actuellement, notre voiture n’est pas la meilleure. Quand vous débutez la saison avec un tel écart, il est très difficile de le combler.

Vous êtes devenu une icône pour les jeunes pilotes. quel conseil pouvez-vous leur donner ?

La chose la plus importante, c’est de rester soi même, toujours croire en soi. Même quand les gens autour de toi ne sont pas positifs. Tu dois toujours te dire "Je peux le faire ! " C’est très important. Une des leçons que j’ai apprises de mon père... Je me souviens, c’était au championnat du monde de karting et j’ai gagné une manche. Tout le monde était content, sauf mon père ! Je ne comprenais pas. Il m’a dit "Dans ce virage tu as perdu beaucoup de temps, tu dois mieux faire". C’est très important, il faut toujours se remettre en question, même quand tu es le plus rapide. Il y a toujours moyen de s’améliorer.