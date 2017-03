Max Verstappen a défendu seul les couleurs de Red Bull en Q3 suite à la sortie de piste de son équipier et partira cinquième au départ du Grand Prix, derrière les Mercedes et les Ferrari qui sont clairement dans une autre catégorie de performance, pour le moment.

"Nous n’avons pas le rythme pour nous battre avec elles, je suis réaliste. Je vais certainement vivre une course en solitaire car l’écart est énorme derrière moi aussi" prédit Verstappen.

"Après un week-end perturbé auquel on s’attendait après les essais hivernaux, c’est le meilleur résultat que nous pouvions espérer. L’équilibre de la voiture est précaire, à chaque fois que nous changeons quelque chose, on récupère soit du survirage, soit du sous-virage sans que ça améliore notre rythme. Nous manquons également de puissance, mais je pense que notre niveau d’adhérence est inférieur à Ferrari et Mercedes".

Il a également tenu à défendre Daniel Ricciardo après la sortie de piste de l’Australien, reconnaissant que les nouvelles voitures pardonnent moins le franchissement de leurs limites.

"Avec les pneus plus larges à l’arrière, c’est quasiment impossible à récupérer du moment où la voiture décroche, car on perd toute l’adhérence d’un coup. Je l’ai expérimenté à Barcelone. Quand la voiture est équilibrée, on n’a pas de survirage et c’est plus simple".

Enfin, le Néerlandais ne se fait pas d’illusion quant au spectacle qu’offrira la course demain : "Au niveau de la compétition, je crains que ce ne soit plus ennuyeux et je pense que demain, celui qui sera en tête au premier virage gagnera la course".