Max Verstappen admet que si la Red Bull de 2017 est capable de jouer le titre mondial, sa relation avec Daniel Ricciardo pourrait changer et devenir plus tendue, à l’image de ce qui s’est passé chez Mercedes lors des trois dernières années.

"Quand vous voyez Daniel, il est toujours souriant et il aime bien faire rire les autres. Je peux en faire de même je pense. Pour une équipe, il est très important d’avoir deux pilotes qui sont ouverts et qui partaient toutes les informations. Pour l’instant, avec Daniel, nous pouvons le faire," explique Max Verstappen.

"Tout le monde a clairement pu voir que cela se passait moins bien avec Carlos (Sainz). Mais la situation était aussi complètement différente. Chez Toro Rosso, Carlos et moi savions bien tous les deux qu’il n’y avait qu’une seule place disponible à terme chez Red Bull Racing, parce que Daniel a toujours été performant (contrairement à Daniil Kvyat)."

"Maintenant, je ne suis pas naïf : tout va devenir plus tendu et intense entre Daniel et moi si nous avons une voiture capable de nous battre pour les couronnes mondiales. Cependant c’est à l’équipe de faire le nécessaire pour que cela se passe aussi bien que possible, afin que tout le monde continue à collaborer sur le développement de la voiture, sans faire de la rétention d’information."

"Je ne pense pas que cela arrivera, pas dans l’immédiat en tout cas."