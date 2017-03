La dernière journée de préparation de Red Bull et Max Verstappen a été ralentie par différents problèmes techniques qui ont empêché le Néerlandais d’enchaîner les tours ce matin et qui l’ont bloqué au garage en début d’après-midi. Il a finalement bouclé un total de 70 tours et ne s’avoue pas trop inquiet.

"C’est ce pour quoi sont faits les essais, pour tester toutes les pièces, et j’ai confiance en Renault" assure le jeune pilote. "Ils peuvent régler leurs problèmes avant Melbourne, il n’y a rien de grave et c’est ce qui est rassurant. On ne montre jamais notre plein potentiel en essais, il s’agit surtout d’améliorer la voiture et d’être en forme pour Melbourne".

"Il ne s’agit pas de temps de qualification, le plus important pour nous a été de vérifier l’équilibre de la voiture et on a progressé, mais il reste encore du chemin. C’était une journée positive, la performance n’est pas mauvaise. Nous voulons encore progresser et nous devons y arriver mais tout va bien pour le moment" a conclu Verstappen.