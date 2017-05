Contrairement à Barcelone, Max Verstappen n’a pas de souvenir mémorable de son Grand Prix de Monaco avec Red Bull l’an dernier.

Après avoir gagné en Espagne, pour son premier Grand Prix avec l’équipe autrichienne, il avait commis plusieurs fautes et accidents en Principauté en 2016 (photo). Cette année, il espère bien se rattraper.

"Il est impossible de faire un tour sans risque à Monaco, cela n’existe pas. Parce que pour y être rapide, vous devez forcément être à la limite. Le crash de l’an dernier (en course) a été très malchanceux mais cela n’a pas d’impact sur ma confiance au moment d’y retourner," assure le Hollandais.

"Cela me donne juste envie de faire mieux cette année et d’apprendre de mes erreurs. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur notre voiture en matière de réglages, elle est en développement constant et nous ne l’avons pas encore pilotée sur un circuit sinueux et étroit pour le moment."

"La préparation pour Monaco est un peu différente," ajoute Verstappen, "parce qu’il faut peu à peu trouver le bon rythme au fur et à mesure du week-end. Il est important d’aller tutoyer les limites de manière prudente. Et avec les nouvelles Formule 1 de cette année, je pense que l’enchainement de la Piscine sera le virage le plus chaud de l’année !"

Comme un certain nombre de pilotes, Verstappen est aussi devenu Monégasque d’adoption.

"Je vis à Monaco depuis un peu plus d’un an maintenant et j’apprécie cela à chaque minute. J’ai une bonne bande d’amis, nous nous amusons toujours beaucoup. C’est aussi agréable de pouvoir s’entrainer sous le soleil de la Méditerranée et profiter de la vie nocturne... lors de l’intersaison, bien entendu !"