Max Verstappen n’est pas un grand fan de la protection de la tête des pilotes en Formule 1.

Les différentes solutions étudiées par la FIA et par son équipe, Red Bull, ne sont pas convaincantes selon lui. Le Halo a été abandonné par la Fédération, au profit du Shield, qui doit être testé en vrai lors des essais libres de Monza, à la fin de l’été.

Ce Shield fait un peu penser à l’Aeroscreen présenté par Red Bull l’an dernier mais il ne trouve pas grâce aux yeux du Hollandais et il s’en explique.

"La Formule 1, ce sont des cockpits ouverts et il y a toujours des risques dans tous les sports. Cela en fait partie. Bien entendu, il y a toujours eu des accidents très malchanceux par le passé, mais ce n’est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Le Shield ne ferait aucune différence dans ce cas," explique Verstappen, qui pense notamment à l’accident de Jules Bianchi à Suzuka.

"Le Shield ne vous protège pas non plus d’une roue qui atterrirait tout droit sur vous. Comme le Halo ou l’Aeroscreen. A moins de fermer complètement le cockpit, il n’y a pas d’alternative. Mais ce n’est plus de la Formule 1 dans ce cas."

"Je n’aime vraiment pas le Shield, il n’a pas l’air très cool. J’adore le look des Formule 1 actuelles. Et celles du passé, celles qui avaient un look très cool aussi, avaient aussi des cockpits ouverts. C’est pourquoi j’aime la F1. Quand vous regardez ces propositions pour protéger la tête du pilote, rien ne semble joli. Rien qui m’amuserait."

Que doit donc faire la FIA ?

"Laisser les voitures comme elles le sont. Comme je l’ai dit, la Formule 1 ce sont des monoplaces ouvertes et il y aura toujours des risques. Bien entendu, la FIA écoute ce que nous avons à dire mais, au final, ce ne sont pas les pilotes qui décideront."