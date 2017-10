Max Verstappen a reconnu à Austin qu’il considérait "tous les scénarios" pour son avenir.

Le Hollandais a notamment contredit Helmut Marko : il serait libre, selon lui, de partir dès la fin de la prochaine saison si Red Bull n’était pas assez compétitive.

L’Autrichien affirme lui que Verstappen est tenu d’honorer son contrat jusqu’en 2019 au moins.

Christian Horner a donc récemment mené une opération "séduction" dans les médias, affirmant qu’il ferait tout pour convaincre ses pilotes actuels de rester.

"C’était très sympa de lire ces commentaires de la part de Christian," admet Verstappen. "J’ai toujours eu une très bonne relation avec tout le monde au sein de l’équipe, comme avec lui."

"Maintenant, c’est vrai, je considères tous les scénarios pour mon avenir. Je sais que Red Bull peut construire la meilleure voiture et nous avons montré ça lors des deux dernières courses. Nous sommes sur le chemin qui nous mène vers les succès, nous sommes très compétitifs. Mais, comme vous le savez, nous ne contrôlons pas totalement notre destin."

Verstappen fait évidemment référence à Renault, qui n’a pas le meilleur V6, mais aussi à Honda qui pourrait propulser la RB15 de 2019. Un gros point d’interrogation pour lui.

"Nous sommes quoi qu’il arrive en manque de puissance. Mais j’espère que l’équipe pourra résoudre ça dans un avenir proche. Il n’y aura, alors, aucune raison de partir."

Verstappen admet qu’il préférerait éviter de devoir passer chez Mercedes ou Ferrari.

"Lewis et Sebastian sont bien en place chez Mercedes et Ferrari. Je ne veux pas être comme un 2e pilote. Je préfère arrêter la F1 qu’accepter ça un jour. Et je ne pense pas qu’ils souhaitent m’avoir en tant qu’équipier. Deux numéros 1 c’est difficile, on l’a vu avec Hamilton et Alonso chez McLaren."