17 ans et 166 jours : l’arrivée en Formule 1 de Max Verstappen lui a permis de battre déjà un record, celui du plus jeune pilote à disputer un Grand Prix. Et avec un âge minimum maintenant fixé à 18 ans par la FIA, ce record ne devrait plus être battu à l’avenir.

Les débuts impressionnants de Verstappen et son ascension fulgurante ont fait le reste : aux Pays Bas, son pays d’origine, ce ne sont pas les admirateurs qui manquent.

Malgré le succès et le fait qu’il apprécie ses fans, le pilote Red Bull vient tout juste de sortir de l’adolescence... et l’attention dont il fait l’objet n’est pas toujours simple à gérer.

"On me reconnaît beaucoup plus facilement maintenant," reconnaît-il.

"On ne peut pas aller dans tous les restaurants. Je n’ai jamais voulu avoir l’air arrogant comme je peux l’entendre. C’est parfois mieux d’éviter des situations plutôt que de rejeter quelqu’un. La plupart du temps c’est mieux de ne pas aller au restaurant, car les gens sont déçus quand je leur dis ’non’ pour des autographes ou des photos. »

Malgré le fait qu´il souhaite préserver sa vie privée, Verstappen est reconnaissant envers ses supporters.

"L’an dernier j’ai réussi à avoir la chair de poule lors de la parade des pilotes," dit-il en référence au Grand Prix de Belgique, qui est pour lui comme une course à domicile.

"Voir le soutien de tant de Néerlandais a été pour moi quelque chose de vraiment particulier."