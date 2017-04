Max Verstappen a encore montré l’étendue de ses talents en passant de la 16e à la 7e place dans le premier tour du Grand Prix de Chine la semaine dernière. Bien qu’il montre une adresse hors norme lorsqu’il s’agit de dépasser, le Néerlandais assure utiliser son instinct pour tenter ses attaques.

Hormis un talent évident et exceptionnel, Verstappen a également un héritage génétique qu’il tient de son père, Jos, qui l’emmenait découvrir le karting dès son plus jeune âge, et de sa mère Sophie Kumpen, elle aussi pilote de karting.

"Bien sûr, ça m’a énormément aidé" reconnait Max Verstappen. "Mon père m’a toujours dit que je devais être aussi rapide que possible dès que je prenais la piste. Certaines personnes disent qu’il faut s’acclimater, progresser jusqu’à atteindre un bon rythme, mais mon père me disait "tu dois l’atteindre dès que tu es en piste". Et je pense que ça aide à chauffer les pneus et les freins afin d’être prêt au premier tour".

Talentueux, il l’est par nature, mais refuse d’épiloguer sur sa capacité à varier ses trajectoires ou retarder ses freinages : "Je ne sais pas, je fais les choses naturellement, j’arrive à avoir ce contrôle. Je me suis énormément entraîné sur piste mouillée afin de ne pas bloquer mes roues, et ce genre de techniques".

Plébiscité pour ses performances depuis son arrivée en Formule 1, alors qu’il entame sa troisième saison à seulement 19 ans, Verstappen refuse de se voir comme un grand talent.

"Je ne vois pas les choses comme ça, on peut rapidement paraître arrogant quand on parle de soi-même comme ça et je ne veux pas renvoyer cela. Je pense faire un bon travail, mais on peut toujours progresser et c’est aux gens à l’extérieur de me juger, je veux juste faire de mon mieux" analyse-t-il.

De la même manière, le jeune pilote n’est pas fermé aux critiques et accepte que des paroles plus dures soient tenues à son égard, notamment au niveau de son comportement en piste, parfois rugueux.

"Tout le monde peut avoir son propre avis, mais c’est évident que les patrons d’écurie veulent plus de luttes en piste. Dépasser est une chose, c’est un art, mais défendre l’est tout autant. On devrait pouvoir défendre sa place chèrement, c’est ce que je faisais et je suis heureux qu’ils aient donné plus de liberté à ce sujet".

Des règles avaient été appliquées en cours de saison pour limiter les défenses agressives et Verstappen avait été convoqué par les commissaires, bien décidés à lui expliquer qu’il approchait de la limite.

"Ils m’ont plus ou moins dit qu’ils n’avaient pas vu ça avant. C’était un peu nouveau mais je n’ai pas été pénalisé. Je n’ai jamais pensé que je faisais quelque chose de mal, j’étais clairement à la limite et mes défenses étaient rudes, mais c’est comme ça que je vois la course" conclut Verstappen.