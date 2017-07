Codemasters et Koch Media dévoilent aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour F1 2017, le jeu vidéo officiel du championnat du monde 2017 de Formule 1.

Cette bande-annonce ( à voir ici ) met en avant Max Verstappen jouant à F1 2017, dans le magnifique « Hall of Fame » du quartier général de Red Bull Racing à Milton Keynes, Royaume-Uni, avant le Grand Prix qui se déroulera ce week-end sur le célèbre circuit de Silverstone.

Pour la première fois dans un jeu vidéo F1 de Codemasters, en plus des vingt circuits officiels 2017 présents dans le jeu, F1 2017 proposera également quatre variantes plus courtes de circuits. C’est sur le « Silverstone court » que Max Verstappen a conduit la RB13 2017 et la classique RB6 2010 de Red Bull Racing.

Max raconte son expérience de jeu sur le jeu F1 2017 : « J’aime vraiment le jeu, et c’est beaucoup plus intéressant de piloter de nouvelles voitures. Les graphismes sont bien meilleurs, rendant les voitures bien plus réalistes. Et c’est toujours appréciable ! J’aime les détails sur les voitures classiques, c’est vraiment un plaisir de conduire ces voitures légendaires. Je pense que c’est un bon jeu, en tout cas c’est très amusant de piloter avec ! »

Dans la bande-annonce, Verstappen compare également les sensations qu’il ressent lors du pilotage des deux voitures du jeu par comparaison avec les sensations d’un vrai pilotage : « La RB13 2017 est très bien dans le jeu, grâce aux nouveaux designs de 2017, ainsi qu’aux pneus plus larges. Ils permettent une prise des virages plus rapide, ce qui demande plus de précision. En comparaison, la RB6 est plus légère, avec une vitesse de pointe moindre, une maniabilité réduite. Le bruit des moteurs n’a évidemment plus rien à voir. »

Dans ce trailer, Verstappen s’attaque à la version courte du circuit de Silverstone, et il inscrit dans le marbre un nouveau temps record !

Les quatre variantes courtes des circuits sont disponibles dans tous les modes de jeu, et peuvent être empruntées par toutes les voitures, classiques ou 2017.

F1 2017 sortira sur PlayStation4, Xbox One et PC Windows le 25 août 2017.