Max Verstappen s’est entretenu avec Helmut Marko après le Grand Prix de Belgique et lui a fait connaitre sa façon de pensée concernant la fiabilité du package dont il dispose cette année.

C’est ce qu’il révèle à la télévision hollandaise, lors de l’émission Peptalk.

"J’ai parlé à Helmut encore une fois et je lui ai dit que je n’étais pas content. Le fun commence à s’en aller," explique le Hollandais, qui a dû abandonner pour la 6e fois de l’année à Spa.

"Vous partez en vacances, vous vous requinquez après une première partie de saison déjà horrible, vous arrivez à Spa, devant vos fans, et ça recommence..."

"Quand vous signez avec Red Bull, c’est pour avoir un package capable de gagner. Ce n’est pas le cas en ce moment, je leur ai dit que je n’étais pas content. Je sais que ça n’est pas de la faute de Red Bull, mais vous dépendez du package global."

Verstappen menace-t-il vraiment de partir ? Non, pas à court terme en tout cas.

"Nous verrons, à la fin du contrat. Ce n’est pas possible de le déchirer. Le problème en Formule 1 c’est que les différences sont trop grandes entre les équipes. Sinon ce serait bien de passer de Toro Rosso à Red Bull, comme je l’ai fait. Il y a du progrès mais, pendant l’année, ça n’avance pas. C’est frustrant."

Le Hollandais a eu droit aux excuses de Renault. Mais cela n’a pas suffi.

"Je préférerais que les moteurs partent en fumée ! Après la course, ils ont réussi à redémarrer le moteur, parce qu’il y a une sécurité mise en places après les cases du début de saison. Renault a eu à changer la bougie et a pu redémarrer. Renault préfère jouer la sécurité et ne pas casser le moteur. Mais ce n’est pas normal que le moteur se coupe et redémarre après, comme ça."

Renault avait indiqué à Red Bull que la sécurité s’était mise en place à cause d’un capteur qui a détecté une pression anormale dans la chambre de combustion du 4e des 6 cylindres.