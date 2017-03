Max Verstappen a pu constater aujourd’hui, lors de la course de Melbourne, que Red Bull est bien la 3e force du plateau mais avec un écart relativement important à combler sur Ferrari et Mercedes, les deux équipes qui ont lutté seules pour la victoire.

"Nous sommes clairement derrière eux. Nous manquons à la fois d’adhérence et de puissance," constate le Hollandais.

Est-ce que les modifications à la suspension de Red Bull, demandées par la FIA, jouent un rôle ?

"Non, non, pour nous ça ne change rien. Tout est exactement pareil. La suspension n’a guère changé depuis les essais hivernaux. Nous devons tout analyser sur notre voiture et voir où nous pouvons progresser."

"Nous ne connaissons pas encore toutes les raisons derrière nos problèmes," ajoute Verstappen. "Si nous le savions, l’équipe serait déjà en train de régler ça ici ou à l’usine. Il nous manque une seconde au tour et cela ne se trouve pas du jour au lendemain."

Helmut Marko confiait hier que le châssis devait progresser, étant trop sensible pour l’instant.

Pour Christian Horner, la pression est aussi à mettre sur Renault.

"Pour l’instant, nous n’avons pas de bouton magique (pour augmenter la puissance de manière temporaire), contrairement à Mercedes et Ferrari."