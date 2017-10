Comme prévu le retour de la chaleur a bien aidé le rythme en course des Red Bull et Max Verstappen a été une menace constante pour Lewis Hamilton, en tête de la course.

Mais, cette fois, le Hollandais n’a pas réussi à aller chercher et dépasser le triple champion du monde, contrairement à la Malaisie.

Au Japon, Verstappen se satisfait donc de cette 2e place.

"C’était encore une super journée, une super course pour moi," lance-t-il.

"Suzuka me porte chance, définitivement. J’ai adoré la piste l’an passé et le rythme de cette année était vraiment prometteur. Il ne manquait pas grand chose pour gagner."

Verstappen a mis du temps pour se mettre dans les roues de Hamilton.

"Oui, le premier relais avec les super tendres a été un peu plus délicat, j’ai perdu un peu trop d’adhérence sur le pneu avant gauche. Mais dès que nous sommes passés sur les pneus tendres, la voiture est devenue très compétitive et j’étais toujours derrière Lewis. Surtout dans les derniers tours."

"Nous avions un super rythme mais c’est vraiment difficile de dépasser ici. J’ai tout essayé pour combler la dernière seconde... Ce qui est bien c’est que la voiture progresse course après course. Je suis vraiment heureux !"