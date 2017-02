Les nouvelles monoplaces de Formule 1 vont prendre la piste de manière officielle ce lundi et les pilotes sont tous impatients de voir enfin le gain qu’elles apporteront par rapport aux anciennes générations, mais aussi les difficultés qu’amèneront une telle évolution.

"Ce sera un peu plus compliqué, je pense que ce sera bon pour la F1, et j’espère que ça le sera aussi pour nous !" parie Verstappen. "Pour ce qui est des batailles en piste, j’espère qu’on aura de belles passes d’armes, on pourra normalement attaquer sans problème grâce aux nouveaux pneus".

Le Néerlandais explique les principales modifications apportées et leur effet attendu : "Les plus grands changements résident dans les pneus, plus larges, et dans l’aérodynamique générale de la voiture, dont les appuis ont été augmentés d’environ 20%, ce qui devrait nous permettre de gagner environ trois secondes sur certains circuits".

"C’est un grand pas en avant car normalement, d’une saison sur l’autre, on gagne environ une demi-seconde. Les voitures sont plus lourdes et ont une apparence différente avec l’aileron arrière plus bas et plus large, et l’aileron avant en forme de delta. J’espère que ça nous permettra de suivre de près la monoplace qui nous précède".

Il livre un petit indice sur la RB13, sans pour autant dévoiler de fait important à son sujet : "La voiture a une apparence très agressive, elle donne déjà visuellement l’impression d’être plus rapide et elle est bien plus belle que celles des trois dernières années".