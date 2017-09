Après un nouvel abandon à Singapour alors qu’il pouvait jouer le podium voire la victoire, Max Verstappen doit absolument éviter toute nouvelle déconvenue en Malaisie. Le Néerlandais, au moins, n’a plus vraiment d’enjeu personnel en tête pour cette fin de saison, et a beaucoup moins à perdre que les pilotes Ferrari ou Mercedes…

Red Bull avait signé le doublé l’an dernier à Sepang. Max Verstappen avait lutté jusque dans les derniers tours contre son coéquipier. Pourra-t-il s’imposer cette année ?

« Avec Daniel, l’an dernier, nous avions eu une bonne bataille roues contre roues. Nous nous étions donné juste assez de place [pour ne pas avoir d’accident]. Nous avions offert un bon spectacle au public, et un résultat formidable à l’équipe. »

« A Singapour ou en Malaisie, il fait très chaud et il y a beaucoup d’humidité. Comme ces courses se suivent, vous pouvez au moins adapter votre entraînement pour supporter ces conditions, mais ce sera tout de même physiquement rude. C’est aussi difficile pour les mécaniciens, car dans leurs combinaisons, ils ont très chaud et je suis sûr qu’ils perdront aussi quelques kilos pendant le week-end. »

« Après la Malaisie, nous passerons un peu de temps à Tokyo avant d’aller à Suzuka. Des gens disent que les fans japonais sont fous, mais je pense qu’ils sont juste vraiment passionnés de F1, ce qui est pour moi vraiment sympathique. »

« Suzuka sera aussi un endroit spécial pour moi parce que j’y ai fait mes débuts en F1 ici, durant une session d’essais libres le vendredi. Et c’est un circuit de la vieille école. Mon virage favori, ce sont les « Esses » rapides dans le premier secteur, mais c’est aussi la section la plus difficile, et vous devez vraiment vous concentrer pour trouver les bons réglages. »