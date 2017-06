Pour Max Verstappen, malheureusement, les courses se suivent et se ressemblent. Le Néerlandais a connu à Bakou son 4e abandon en six courses. Cette fois-ci, le jeune pilote a souffert d’un problème de pression d’huile.

Visiblement énervé par cette nouvelle désillusion, Max Verstappen a évité les médias pour retourner directement chez lui à Monaco. Il a par conséquent enfreint l’article 19.4 des règles du sport, qui stipulent qu’un pilote qui a abandonné doit impérativement se présenter dans la zone médias prévue à cet effet. En conséquence, le pilote de 19 ans a écopé d’une amende de 25 000 euros.

Il s’est, depuis Monaco, enfin adressé aux journalistes, sans cacher son malaise.

« Je ne voulais pas parler à la presse sur le moment, ça semblait sage de ne pas le faire. Je suis resté encore une demi-heure au circuit et j’ai discuté avec mes ingénieurs au sujet du déroulement de la course et de l’équilibre de la voiture. Après cela, je suis parti. »

Le problème exact qui a causé l’abandon de Max Verstappen reste encore à déterminer.

« Ils sont toujours en train d’examiner cette défaillance. Peu importe, un nouveau moteur doit être installé, parce que je pense que celui-ci est perdu. »

Max Verstappen, quand son V6 Renault l’a trahi, était alors à la lutte avec Sergio Perez pour le gain de la 3e place. Sans cet abandon, il aurait sans doute pu gagner la course, comme tant d’autres pilotes qui ont été finalement piégés à Bakou !

« Durant la course, je n’y pensais plus, quand soudain, vous rencontrez un problème de nouveau. C’est extrêmement décevant, d’autant plus quand vous êtes dans une bonne position. »

Pour ne rien arranger pour l’ego de Max Verstappen, c’est son coéquipier Daniel Ricciardo, parti 10e, qui a finalement triomphé du chaos.

« C’était déchirant à regarder, étant donné sa position de départ. Evidemment je ne suis pas resté pour faire la fête. Vous pouvez vous imaginer qu’il en aurait pu être autrement… »

« Le problème, c’est que Renault a le seul V6 à ne pas bien fonctionner. Mais ce n’est pas lié à la voiture… »

« Samedi, nous avions déjà connu des problèmes. De tous les pilotes roulant avec un moteur Renault, j’étais le seul qui devait rouler plus prudemment avec lui. C’était dommage et un peu étrange, mais c’est ainsi. »

« Il n’y a pas de problème avec la monoplace. Nous avons été agréablement surpris à Bakou. La performance de la voiture ? Elle s’améliore peut-être, mais je veux encore marquer des points, pour une fois. Les mécaniciens sont aussi troublés par tout cela. Ils dépensent leurs heures sans compter au travail pour avoir cette voiture. Et ils sont bien sûr très malheureux qu’il y ait un problème. »

Max Verstappen, qui espère enfin être plus chanceux en Autriche, reste tout de même optimiste.

« D’autant plus quand vous voyez que notre rythme est raisonnablement bon. Mais nous avons encore été incapables d’inscrire des points… Red Bull attend de moi que je donne le meilleur de moi-même. En retour, j’attends que Red Bull et Renault continuent à travailler. »

Le Néerlandais sera de retour dès demain dans le simulateur Red Bull pour préparer la course à domicile au Red Bull Ring.

« L’avantage avec le simulateur ? Le moteur ne peut pas casser ! » conclut-t-il avec le sourire.