Max Verstappen a dû abandonner pour la 6e fois de la saison aujourd’hui, à Spa-Francorchamps, en Belgique, devant des dizaines de milliers de fans hollandais venus pour lui.

Le jeune pilote n’a pas caché sa frustration énorme à la radio. Mais combien d’abandons va-t-il encore supporter avant de reconsidérer son futur chez Red Bull ?

"Je ne sais pas, mais pas trop," est la réponse cinglante du principal intéressé.

Verstappen n’avait effectué que 8 tours avant de devoir s’arrêter, moteur en rade.

"Je suis frustré, déçu et tout simplement pas heureux. Cela ne peut pas arriver dans une équipe de pointe. Au début, tu peux dire que c’est la faute à pas de chance, ce genre de choses arrive. Mais si cela arrive pour la 6e fois cette année, tu ne peux plus dire que c’est de la malchance."

"Les fans ont acheté des billets très chers pour venir et regarder la course, et hop, après 8 tours, c’est fini. Donc c’est vraiment démotivant parce que tu travailles dur durant tout le week-end, tu réalises une super qualification et tu as hâte de disputer la course. Et puis au final tu dois abandonner au bout de 8 tours."

"Je ne sais pas quoi dire – c’est juste une année difficile."