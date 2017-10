James Allison est arrivé chez Mercedes avec ses connaissances de Ferrari, il a notamment été le concepteur de la SF70H qui a donné tant de fil à retordre à la W08 cette année, même si cette dernière devrait finir par permettre à l’équipe allemande de remporter à nouveau les deux titres.

Il y a deux jours Allison a reconnu que des changements allaient être opérés durant l’hiver pour sa Mercedes W09 afin que la voiture dispose d’un tempérament "plus doux".

Un ingénieur de Mercedes révèle qu’Allison devrait même aller plus loin.

"Le concept développé chez nous est probablement arrivé au terme de son développement. La philosophie des précédentes voitures est encore bien présente dans la W08 malgré le changement de règlement."

Allison devrait introduire un concept similaire à Ferrari et Red Bull, avec une plus forte inclinaison du châssis vers l’avant (et un arrière plus haut).

"Ce serait un changement total pour notre concept. Il faut un diffuseur et un fond plat complètement différents. Un tel changement a un risque : ralentir le développement, au début."