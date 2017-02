Jean-Eric Vergne a confirmé qu’il ne travaillerait plus pour Ferrari cette saison.

Cette décision est justifiée par le fait que l’ancien pilote Toro Rosso, aujourd’hui engagé en Formule E, a été remplacé au poste de 3e pilote par l’Italien Antonio Giovinazzi.

"Il a été assez clair, dès le départ, que je ne continuerais pas en tant que réserviste cette saison. J’ai toujours de nombreux contacts chez Ferrari et de bonnes relations, mais je n’irai plus sur les Grands Prix et je ne tiendrai plus ce rôle cette année," confirme le Français.

Vergne, aujourd’hui âgé de 26 ans, veut poursuivre en Formule E et travaille sur un programme en Endurance, afin de participer aux 24 Heures du Mans. Dès cette année, si possible.

Par ailleurs, Ferrari a confirmé que Giovinazzi serait certainement prêté à Sauber le temps des essais de Barcelone. L’équipe suisse n’a toujours pas communiqué officiellement au sujet de la blessure au dos de Pascal Wehrlein.