Frédéric Vasseur révèle avoir consulté Toto Wolff, le patron de Mercedes F1 qui est aussi son ami, avant de prendre sa décision de quitter Renault F1.

"Toto m’a écouté et m’a dit : Fais ce qu’il faut pour être bien et heureux. C’est le plus important. Il faut que tu prennes du plaisir," confie l’ex-directeur de Renault F1 au journal L’Equipe.

"Cela fait trente ans que je fais de la course et que je le fais par passion. Pour y arriver, j’ai besoin d’un environnement épanouissant. Là, tout n’était pas réuni pour que je puisse travailler dans ce climat là."

Le Français va évidemment se chercher un autre défi en sport automobile mais "il est trop tôt pour en parler. Je vais déjà faire un break. Souffler un peu. Et rendre à ma famille un peu du temps que je lui ai pris. Ces dix-huit derniers mois ont été difficiles pour elle. Je lui ai demandé beaucoup de sacrifices. Elle a maintenant le droit de récupérer."

Vasseur n’a pas tardé à être contacté.

"Professionnellement, j’ai déjà reçu quelques propositions. Mais je veux prendre le temps, analyser ce qui s’est passé, voir ce qui a été bien fait, ce qui peut être amélioré avant de repartir. Je ne suis pas inquiet : j’ai plus de projets que de temps dans ma vie !"

Et s’il reconnait avoir eu des propositions "en F1 et ailleurs" il reconnait que, pour une autre aventure en Formule 1, "chat échaudé craint l’eau froide, dit le proverbe. J’y réfléchirai à deux fois désormais et, si je reviens, je ferai sans doute plus attention à la structure proposée."